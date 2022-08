Publicado hace 1 hora por tiopio a theguardian.com

¿Cuáles son los productos agrícolas más dañinos del mundo? La respuesta le sorprenderá: la carne de vacuno y de cordero ecológica alimentada con pastos. Me doy cuenta de que es una afirmación chocante. De todas las afirmaciones de mi nuevo libro, Regenesis, es la que ha provocado más ira. Pero no estoy tratando de dar cuerda a la gente. Estoy tratando de representar los hechos. Me explico. Los cultivos herbáceos, algunos de los cuales se destinan a la alimentación de los animales de granja, ocupan el 12% de la superficie del planeta.