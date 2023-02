"Producir en China y exportar ya no es viable": lo que el movimiento de Kyocera dice sobre los chips y la globalización

Publicado hace 46 minutos por senfet a xataka.com

Hideo Tanimoto, presidente de Kyocera, anunciaba estos días que Kyocera hará un agresivo plan de inversión en el que se incluirá la construcción de una nueva planta en su país natal, Japón. Hacía casi dos décadas que no centraban sus esfuerzos en este país. China ya no compensa. Este directivo explicaba en el Financial Times que hacer negocios en el gigante asiático "funciona mientras [los productos] se fabriquen en China y se vendan en China, pero el modelo empresarial de producir en China y exportar al extranjero ya no es viable".