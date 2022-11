Proceso por el que dejé de apoyar nada relacionado con lo "trans"

Publicado hace 31 minutos por liztorra a threadreaderapp.com

Hasta hace 2 años entendía la realidad trans basándome en el paradigma que hemos conocido siempre de la transexualidad, y cuyo proceso lo define la disforia sexual. Recuerdo que cuando Hazte Oír salió con su autobús, aquel mensaje me parecía súper cruel, porque entendía que lo que decían era que el sexo biológico debía definirnos. No ha sido escuchando a los conservadores como me bajé de lo trans, sino escuchándoles a elles.