El problema está en los suicidios, no en los puentes

...Así que mientras todos no entendamos que este problema no puede seguir más tiempo debajo de la alfombra, por vergüenza o estigma; que se precisan de más medios materiales y profesionales; que exige otro enfoque social y mediático; que debe hablarse y contextualizarse con rigor y sin prejuicios... Mientras este cambio no se produzca, no habrá suficientes policías ni cámaras para vigilar todos los puentes ni medidas de seguridad eficaces para blindar terrazas o balcones.