Publicado hace 1 hora por dabi a elblogsalmon.com

El asunto de la reducción de la jornada laboral sigue marcando el día a día de la agenda económica. Sindicatos y patronal no consiguen alcanzar un acuerdo. La reducción de 40 a 37,5 horas que propone el Gobierno no llevará asociada una reducción salarial, por lo que de no verse compensada con un aumento de la productividad, empresas y hogares españoles se verían mermados con respecto a sus homólogos europeos. Hay un riesgo latente de retroceso de la renta per cápita si se reduce la jornada laboral.