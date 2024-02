Publicado hace 1 hora por blb a apnews.com

Whitaker ha dicho que la práctica de autocontrol (en teoría, supervisada por inspectores de la FAA) debería reconsiderarse, pero nuevamente no llegó a decir que debería eliminarse. Pero dijo que se necesita una vigilancia más estrecha de Boeing. "El sistema actual no funciona porque no proporciona aviones seguros", dijo Whitaker. "Tal vez debamos analizar los incentivos para asegurarnos de que la seguridad reciba el primer peldaño de consideración adecuado que merece".