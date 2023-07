La primera sentencia contra Villarejo desinfla aún más la macrocausa de la Audiencia Nacional

Publicado hace 45 minutos por iletrado a eldiario.es

Concluye que no se le puede condenar por cohecho porque no se servía de su destino en la Policía para confeccionar los dosieres que luego vendía, lo que puede afectar a piezas como la de Repsol y Caixabank . La magistrada Carmen Paloma González emite un voto particular en contra de la absolución del delito de cohecho que firman sus compañeros Ángela Murilla (presidenta y ponente) y Fermín Javier Echarri.