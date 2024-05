Publicado hace 11 minutos por Meneador_Compulsivo a infobae.com

Narendra Modi ha afirmado que cree haber sido elegido por Dios para cumplir una misión, en el contexto de las elecciones generales.“Estoy convencido de que ‘Parmatma’ (Dios) me ha enviado con un propósito.En una entrevista reciente reflexionó sobre su origen “Cuando mi madre vivía, solía creer que yo había nacido biológicamente. Cuando falleció, al reflexionar sobre todas mis experiencias, me convencí de que Dios me había enviado”,dijo,enfatizando que su supuestamente extraordinaria energía no puede tener una explicación biológica sino divina.