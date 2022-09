El presidente de la Xunta dice desconocer por qué su administración se gasta 2,5 millones de euros en el concierto de Muse

Publicado hace 2 días por tiopio a eldiario.es

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dice que no sabe cuánto dinero destina su gobierno a apoyar la celebración del concierto de Muse en Vigo este jueves y cuáles son los elementos que explican que ese patrocinio público se eleve a 2,5 millones de euros: “Desconozco las cifras concretas. No me ocupo específicamente de eso”. El documento en el que figura esa cantidad, recién publicado en la plataforma de contratos de la administración autonómica gallega, especifica que el procedimiento es negociado sin publicidad y que el departamento que…