«Se les ha venido diciendo que con Maduro en el poder no se puede hacer nada y esa tesis está equivocada. El presidente es Nicolás Maduro, Guaidó ya no representa a nadie en el país. Ya no lo representa. Guaidó, rectifica», dijo el expreso político Daniel Ceballos en una entrevista