El presidente de Kenia recalca que "no permitirá los matrimonios entre personas del mismo sexo" "No podemos salir a las calles a pedir que se les permita casarse. Esto pasa en otras partes, pero no en Kenia", ha dicho. "Aseguro a las mujeres que no permitiremos que otras mujeres sean competencia y lo mismo en la otra dirección. Si los hombres se quedan con los hombres, ¿de dónde sacarán marido las mujeres?", se ha preguntado. En esta línea, ha reclamado a "líderes religiosos" que "mantengan sus posiciones y eduquen a los niños para que la cul