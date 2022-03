La presidenta de la Federación Noruega puso en llamas el Congreso de la FIFA al hablar de derechos humanos en Catar

Publicado hace 51 minutos por Meneador_Compulsivo a elobservador.com.uy

Para Lisa Klaveness la atribución de la sede a Catar fue tomada de "manera inaceptable, con inaceptables consecuencias"."Los trabajadores heridos o familias de los que murieron deben ser tenidos en cuenta", "No hay lugar para los empleadores que no velan por la libertad y la seguridad de los trabajadores del Mundial. No hay lugar para los dirigentes que no acogen el fútbol femenino. No hay lugar para los anfitriones que no pueden garantizar legalmente seguridad y el respeto a las personas LGBT+", apuntó,pidiendo a la FIFA que fuera "un modelo"