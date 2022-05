La presidenta del BCE dice que los criptoactivos "no valen nada" [ENG]

Publicado hace 1 hora por nacho_lobez a politico.eu

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no esconde su opinión sobre el valor de los criptoactivos: no valen nada. "He dicho desde el principio que los criptoactivos son activos altamente especulativos, muy arriesgados. Mi humilde opinión es que no valen nada. No se basa en nada, no hay activos subyacentes que actúen como ancla de seguridad". Los comentarios llegan en un momento en el que el mercado de las criptomonedas, en general, está sufriendo un varapalo.