Estos 15 jóvenes políticos han sido preseleccionados por el considerable impacto que han tenido en la política. El premio One Young World Politician of the Year reconoce a cinco de los políticos más destacados del mundo con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que utilizan sus cargos para tener un impacto positivo en los jóvenes de sus comunidades y países. A través de su importante labor, estos candidatos ponen de relieve las ventajas de incluir a los jóvenes en la política.