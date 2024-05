Publicado hace 3 horas por capitan__nemo a psychologytoday.com

El síndrome de Hikikomori es una forma extrema de aislamiento social. Está influenciado por afecciones psiquiátricas, rasgos de personalidad, dinámica familiar y otros factores. El apoyo familiar, de salud mental y pequeños pasos pueden ayudales a reingresar a la sociedad. "Me convertí en un hiki después de abandonar la escuela secundaria a los 16 años", escribe un usuario de Reddit, "Ahora tengo 37 años con la mente de un joven de 16 años. Dos décadas y no he hecho nada, nunca besé, nunca conseguí un trabajo, solo pasé todos los días en línea.