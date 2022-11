Preguntas frecuentes de trabajadores sobre contrato temporal

Publicado hace 51 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Los contratos temporales sufrieron una profunda modificación, favorable a los trabajadores, en el año 2022. Aquí tenéis resueltas de forma resumida las preguntas más frecuentes de los trabajadores sobre el tema de la contratación temporal. cuadrado(); ¿Cuándo me tienen que hacer indefinido? O cuándo me pueden hacer temporal, que en realidad es la misma pregunta. Las preguntas estilo “me pueden” no tienen sentido, porque el movimiento se demuestra andando. Es decir que la empresa puede hacerte el tipo de contrato que (...)