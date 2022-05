Le preguntan si tiene hijos en una entrevista de trabajo, lo graba y Twitter se indigna

Publicado hace 1 hora por Pilar_F.C. a cadenaser.com

"Me acaban de llamar de una empresa a la que envié el currículum. Una de las preguntas ha sido si tengo hijos porque tengo 38 años. Me he negado a contestar. Supongo que acabo de perder una oportunidad laboral. Han dado por hecho que era madre y no quería decirlo. Y así estamos", contaba en Twitter hace unos días una usuaria llamada Mar.