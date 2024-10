Publicado hace 1 hora por Beltenebros a huffingtonpost.es

"Yo no soy quien para juzgar a los jueces. Yo no soy como el Partido Socialista ni como la izquierda, que ha decidido ser juez, ley y Gobierno. Sí sé que Zaplana es una persona a la que le vulneraron la presunción de inocencia durante todo este tiempo", ha señalado la jefa del Ejecutivo madrileño. Ayuso ha sostenido que el exministro no ha recibido el trato que sí han tenido otros políticos en "casos gravísimos como los de Andalucía o como en casos de corrupción o incluso aquellos que han atentado contra la vida de personas en otras regiones".