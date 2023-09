El pregón de Najat el Hachmi en la Mercè de 2023, en 10 fragmentos

Publicado hace 1 hora por Amonamantangorri a elperiodico.com

No os creáis a los autoproclamados portavoces de las inventadas comunidades: los inmigrantes y sus hijos lo que queremos no son ni ferias de la diversidad ni reconocimiento de nuestra singularidad, no hemos venido aquí a ser pastillas de caldo que enriquecen la sustancia principal del plato. Lo que queremos es vivir con los mismos derechos que el resto de ciudadanos, tener garantizada la dignidad mínima para sentirnos parte de la especie humana y en casa ya veremos si hacemos cuscús o paella, 'tall rodó' o 'tajin'.