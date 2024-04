Publicado hace 12 minutos por Elnuberu a elcomercio.es

El suceso tuvo lugar a eso de las ocho de la mañana. El presunto agresor, cuyo nombre se corresponde con las siglas C. A. G. G. y que tiene antecedentes por violencia de género, volvía a su casa después de una noche de fiesta. A la altura del edificio, según los testigos, comenzó a agredir a la mujer, que gritaba: «no me pegues, no me pegues». Afortunadamente, logró zafarse de él y huir corriendo hacia un taxi. Cuando llegó la Policía Local, vieron al sospechoso meterse en el portal del inmueble y fueron tras él.