Publicado hace 1 hora por Delay a eldiario.es

Víctor Egío, que a partir de hoy no recibirá ni un solo euro por su trabajo como diputado regional, se ha encadenado simbólicamente durante su turno de palabra: “Voy a ser el primer diputado expulsado en la historia de este Parlamento. He sido condenado a un juicio sumarísimo por el diputado que me atacó con sus bulos y por la presidenta que no me dejó defenderme. Sin testigos, sin derecho a apelación, han convocado este pleno exprés para condenarme y nada de lo que diga o haga va a cambiar algo”