El PP se ve más cerca de Moncloa tras el 8-M y no descarta sumar con Vox: "Gobernaremos con lo que podamos"

Los dirigentes del PP reconocen abiertamente que Feijóo quiere gobernar en solitario pero no rechazará sumar con Vox "si no tiene otra alternativa": «Vamos a gobernar con lo que podamos» ¿Quiere esto decir que se abren ya a pactos con Vox tras las elecciones del 28 de mayo? Feijóo ha dado a los candidatos libertad para hacer las listas, pero no se sabe para los pactos. Otras fuentes del PP lo tienen claro: «Donde se sume, gobernaremos». Lo creen posible en Extremadura, Baleares, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y C. Valenciana.