El PP alimenta el bulo de los trabajadores "de cero horas" para desmerecer el auge del empleo

El responsable de Economía del PP difunde datos falsos sobre ocupados que no trabajan nada en todo el trimestre, un bulo que han replicado varios medios conservadores y se multiplica en redes sociales. No hay 1,7 millones de trabajadores que “no trabajaron ninguna hora en el segundo trimestre”, sino que esas personas no habían trabajado en la semana de referencia por la que preguntan los entrevistadores de la EPA. Además, los encuestadores del INE preguntan acerca de los motivos por los que estas personas no han trabajado en la semana.