¿Es posible pagar 0 euros de luz? Vamos a verlo

Hay varias empresas que ofrecen la posibilidad de pagar 0 euros en la factura de luz. Pero para esto se necesitan una serie de cosas que no siempre explican. En primer lugar hay que hacerlo con una comercializadora en concreto y se necesitan las placas solares lógicamente, batería física y la batería virtual o hucha solar como la quieras llamar. Pero además, no solo necesitas tener excelentes y compensarlos sino que tiene que estar programado el sistema para que te compensen cuando más valen y que uses la energía cuando es más barata