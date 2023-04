Portadas sin la resolución del Constitucional sobre el castellano en la escuela

Publicado hace 1 hora por falcoblau a elnacional.cat

Sorprende que solo el diario "Ara" lleve en portada la sentencia del Tribunal Constitucional. El cual considera que "De la Constitución no deriva la necesaria determinación por el Estado de una proporción del uso del castellano en el sistema educativo". Es decir; La Constitución no ampara la imposición de una cuota lingüística en la escuela (el famoso 25% del TSJC avalado después por el Tribunal Supremo). La sentencia es relevante, por eso se hace extraño que ahora los diarios no digan nada tras tanto espacio dedicado a dicha guerra lingüística