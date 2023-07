Porfirio va a votar por los trabajadores

Publicado hace 1 hora por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Hola Porfirio, ¿cómo estás? Mira, te traigo el papel de la mejora de tu contrato de trabajo por la última reforma laboral, para que lo firmes si quieres. Hola Paco. Es que yo no entiendo de contratos. ¿Pone que me subes la indemnización de despido impertinente? Pone que te hacemos indefinido y que te subimos el sueldo un 47%, porque cobras el salario mínimo. ¡Ah, no! Eso no era lo que prometió el gobierno ilegítimo. Prometió que derogaría la reforma laboral del PP, que bajó la indemnización de despido intermitente. Pero (...)