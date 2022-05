Porcentaje de personas que piensan que su país se ha beneficiado de estar en la UE (ING)

Publicado hace 1 hora por Deckardio a brilliantmaps.com

El mapa muestra que porcentaje de personas en cada país de la Unión Europea, piensa que la UE lo ha beneficiado. La pregunta es "tomando todo en cuenta diría que nuestro país en general se ha beneficiado, o no, de ser miembro de la Unión Europea?" La gente podía responder "beneficiado", "no beneficiado" o "no lo sé". La media del sí es un 72 % [11 Spain 81 %] Los datos vienen del eurobarómetro realizado entre noviembre y diciembre del 2021. (ING)