"Me ponía la camiseta o me iba esposada": detienen el concierto de Rocío Saiz en el Orgullo de Murcia por mostrar los pechos

La cantante ha contado que un "inspector" fue a buscarla a la calle para esposarla, y le dijo que "había incumplido no sé cuántas leyes" y que le abría "un atestado policial". El inspector le habría reconocido que no se habría visto envuelta en esa situación de ser un hombre, "Si lo hace un hombre no es ilegal". Sergio Ramos, letrado murciano y exconcejal del Ayuntamiento que estuvo presente, ha tachado de locura jurídica la situación: "Los espectáculos culturales no están sujetos a ordenanzas municipales como las que regulan el exhibicionismo"