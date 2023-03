La política, cada vez más cara: su factura ha crecido un 22% en los últimos 7 años

Publicado hace 40 minutos por invarato a noticiastrabajo.huffingtonpost.es

Cinco comunidades autónomas emplean ya la mitad de sus presupuestos en el pago de salarios públicos. No es un hecho aislado, si no algo recurrente. La factura de la esfera política no ha parado de crecer desde los últimos siete años. Concretamente, un 22%. Según los presupuestos del Parlamento nacional y el de las 17 cámaras regionales, a los 1.817 diputados que hay en España habrá que pagarles 625,2 millones de euros entre sueldos, indemnizaciones o subvenciones. ¿Hay demasiados políticos en España?