La Polipíldora Cardiovascular para reducir la mortalidad

Este fármaco aglutina en una pastilla tres principios activos (ácido acetil salicílico, ramipril y atorvastatina) indicados para pacientes que han sufrido un infarto de miocardio, mejorando así la adherencia al tratamiento y reduciendo la mortalidad cardiovascular en un 33 %, según datos del estudio SECURE, coordinado por el CNIC. El informe, publicado en The New England Journal of Medicine (NEJM) en 2022, se basa en un ensayo clínico aleatorizado que se llevó a cabo en 2.499 pacientes de 7 países europeos.