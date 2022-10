Poligamia admitida, cementerios musulmanes, debate emergente en Vigo

Publicado hace 1 hora por ccguy a atlantico.net

La comunidad musulmana en Vigo pretende que el Ayuntamiento le facilite los terrenos para un cementerio propio. Cabe recordar que, en su día, supuso un avance el derribo del muro que, en terreno público, separaba el cementerio civil del católico. No se entiende que en espacio público en un estado laico, no confesional, las sepulturas vuelvan a separarse por religiones. Aparte de ello, un musulmán no puede ser enterrado en el mismo espacio que otro no musulmán; además debe ser inhumado en sudario, sin caja, directamente en tierra (...)