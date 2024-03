Publicado hace 6 horas por Delay a eldiario.es

Los agentes de la Policía Nacional que abatieron a tiros el 26 de noviembre de 2021 a Kebyn Brayan Peralta Asencio, de 21 años en el rellano de su casa de Vallecas han declarado en el juicio que usaron el arma para repeler la agresión a cuchilladas del chico, señalando que pensaron en un primer momento que no funcionaba la pistola porque “las balas no le hacían nada” y no cesaba en su ataque violento