La Policía Local de Murcia nunca recibió la orden del cese de actividad de las discotecas incendiadas

Un fallo en la cadena de mando. La Policía Local de Murcia no llegó a recibir el aviso de que la discoteca Teatre debía precintarse y por ello no realizó inspecciones para comprobar si el establecimiento funcionaba con normalidad, según informan fuentes policiales a Vozpópuli. "El Ayuntamiento no tenía constancia de que la Fonda estuviera abierta pese a la orden de cierre", ha señalado este lunes el teniente de alcalde Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro. El Consistorio ha anunciado que "actuará con contundencia"