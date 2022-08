La Policía desconfía de los pinchazos en bares: no hay sustancias tóxicas ni delitos sexuales

Publicado hace 1 hora por Presi007 a theobjective.com

Los casos no han dejado de aumentar desde principios de julio, pero por ahora las fuerzas de seguridad tanto nacionales como autonómicas no ven recorrido en las cerca de 40 denuncias que han presentado distintas mujeres tras haber sido víctimas de presunta sumisión química a través de pinchazos en discotecas o recintos festivos. Las razones, según deslizan las distintas fuentes policiales consultadas por THE OBJECTIVE, es que en ningún caso se han hallado restos de inoculación de sustancias tóxicas