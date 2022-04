Publicado hace 10 minutos por nereira a europapress.es

Grupos de manifestantes contrarios al presidente francés, Emmanuel Macron, reelegido este domingo para un nuevo mandato, se han enfrentado a la policía en varias ciudades francesas, incluida París.Los participantes han coreado lemas como "Anti, anticapitalistas", "No hay cuartel para los fascistas. No hay fascistas en nuestros barrios" o "Aquí estamos, aunque Macron no lo quiera. Estamos aquí, por el honor de los trabajadores y por un mundo mejor. Aunque Macron no lo quiera, estamos aquí".