Publicado hace 4 horas por Amonamantangorri a 20minutos.es

Aayden Gallagher, atleta transgénero en tratamiento con estrógenos, ha ganado la prueba de 200 metros lisos femeninos del equipo universitario en el Sherwood Need for Speed Classic, en Oregon, Estados Unidos. Además, la carrera no solo acabó en victoria para la atleta, que se identifica como mujer. También registró un nuevo récord, ya que llegó a meta hasta con cinco segundos de diferencia. Ella hizo la prueba en 25,49 segundos, mientras que la segunda clasificada, Abby Wilson, en 30,77.