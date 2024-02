Publicado hace 17 minutos por nereira a lavanguardia.com

Kaliane Bradley, cuya novela es el pilar de la nueva serie de la BBC The Ministry of Time, se ha enfrentado a la vorágine de acusaciones de plagio con una posición tajante: desconoce la existencia de la serie española El Ministerio del Tiempo. Por lo tanto, da a entender que las acusaciones de RTVE y Javier Olivares, el creador de la ficción española, no tienen ningún tipo de sentido.