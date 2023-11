Publicado hace 59 minutos por ombresaco a 20minutos.es

En este portal de belén se ha decidido visibilizar un nuevo modelo de familia y, por ello, se ha optado por eliminar la presencia de la virgen María y, en su lugar, colocar dos San José. "Me dicen que soy satánico y que cómo se me ocurre cambiar la Historia", ha apuntado el creador de la escultura. Por su parte, desde el plató del matinal de Antena 3, los colaboradores han apuntado que "vivimos en un país de 'enfadicas'", pese a esto, todos han coincidido en que no es necesario llevar la inclusión a este tipo de representaciones.