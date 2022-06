Podemos propone restringir la compra de viviendas a quien no lleve como mínimo dos años empadronado en Baleares

Publicado hace 33 minutos por EnsaimadaMental a eldiario.es

La portavoz de Podemos Mallorca, Aurora Ribot, ha explicado que la propuesta de restringir el acceso a la compra de viviendas responde a que “el mercado tiene unos precios desorbitados porque hay quien adquiere viviendas para uso no residencial, que solo se usan unas pocas semanas al año y que se quedan vacías, cuando la gente de las Islas, residentes aquí, no puede desarrollar sus proyectos de vida al no tener acceso a una vivienda digna”.