Podemos se posiciona a favor de un posible referéndum en Cataluña: "No hay que tener miedo"

Publicado hace 1 hora por gracias444 a vozpopuli.com

Lilith Vestrynge, secretaria de Organización de Podemos, se ha posicionado a favor de un posible referéndum en Cataluña, aunque también considera que el momento para hacerlo no ha llegado: "No estamos en ese punto todavía". Considera que "no hay que tenerle miedo" a un referéndum por la capacidad de esta herramienta "para resolver conflictos políticos". "Lo dijimos en su momento, no hay que tenerle miedo a consultar al pueblo y por tanto herramientas como el referéndum son herramientas que el poder ejecutivo y legislativo, la política de nuest