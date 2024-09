Publicado hace 1 hora por Meneador_Compulsivo a elperiodico.com

Podemos aprovecha el desplante internacional de México al rey Felipe VI, que no fue invitado a la toma de posesión de su nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, para cargar contra el monarca y calificarle como "un problema para las relaciones internacionales" de nuestro país. Ione Belarra justificó la decisión de México de no invitar al rey, asegurando que "avergonzó a España" en la toma de posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro al no ponerse en pie cuando el presidente exhibió la espada de Simón Bolívar