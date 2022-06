Publicado hace 22 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Hace unas semanas, hablamos en Laboro de los “obreros negacionistas”, es decir de los obreros que no saben que son obreros o incluso niegan serlo, porque se creen algo más. De la misma forma, también existen los “pobres negacionistas”, que son los pobres que no saben que son pobres e incluso niegan serlo. Hoy vamos a hablar en Laboro de estos pobres negacionistas. Ya dijimos que hay partidos y empresarios que se aprovechan de los obreros negacionistas. Porque, como no saben que son obreros, creen no necesitar cosas de (...)