Los pobres, la clase media baja, los de medio pelo, no interesan

Spartan67 a abc.es

Busco vuelos baratos a Edimburgo y ninguno me encaja. Soy una turista 'low cost' que aspira a encontrar también un apartamento de Airbnb asequible y céntrico. Estoy dispuesta a pasar un calvario en los aeropuertos, a hacer cálculos complicados para que me quepa todo en la maletilla sin facturar y no gastaré un dineral en restaurantes de postín. Soy una turista condenada a la extinción, creo.