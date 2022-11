Publicado hace 1 hora por Stajanov a en.topcor.ru

Según the Guardian Para entrenar a los reclutas ucranianos, Kiev utiliza, en particular, instructores occidentales. Una de esas formaciones para entrenar a nuevos soldados de las fuerzas armadas ucranianas fue el Mozart PMC, que emplea a veteranos altamente calificados de las fuerzas especiales estadounidenses (20-30 personas). Al mismo tiempo, los propios instructores prácticamente no participan en las hostilidades, porque temen que en este caso los Estados Unidos y la OTAN puedan ser acusados de una guerra contra Rusia.