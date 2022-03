La Plataforma de transportistas mantiene los paros pese a las ayudas anunciadas por el Gobierno

Publicado hace 1 hora por nereira a elperiodico.com

La Plataforma del Transporte, convocante del paro indefinido ante el alza de los carburantes, ha decidido mantener las protestas pese al anuncio de 500 millones de euros en ayudas del Gobierno. "Mientras [el Ministerio de Transportes] no se siente, no negocie, no acuerde y firme con Plataforma, esto no va a cesar: lo ha de tener por seguro", ha dicho el presidente de esa organización, Manuel Hernández.