Pizzas Buitoni contaminadas: la lista de referencias tras graves contagios y la muerte de dos niños (fr)

Publicado hace 7 minutos por Vergonya a pleinevie.fr

Fue un exempleado quien envió estas fotografías a los medios y quien dio su testimonio: "Cuando ves hongos en las paredes , ya ves que no va bien" , dice. También menciona " vidrios en las alfombras por donde pasan las pizzas" , " gusanos de la harina " en las líneas de producción o incluso, en ocasiones, " colillas de cigarrillos , en contenedores de salsa" . "Hubo pedazos de comida que quedaron en ciertos lugares durante varios días, varias semanas " , describe, antes de agregar: "Me sorprende que no haya habido un accidente antes “…