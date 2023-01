Pintan con lemas contra el lobo y a favor de la caza el coche de una defensora de los animales residente en Teverga

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a lne.es

"Estoy a favor de los animales, pero ni me significo ni me meto con nadie", asegura Lara Pedregal, que vive sola en una aldea de tres habitantes. Aparco su coche delante de casa y se lo encontró con estas frases pintadas en color blanco: "no lobos no zorras", "caza sí".