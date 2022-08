Publicado hace 14 minutos por tiopio a javierortiz.net

Me contaron que las pandillas más cutres y tiradas de algunas barriadas madrileñas, allá por los años ochenta, en los peores años de la adicción a la heroína, cuando asaltaban a una mujer por la noche y descubrían que la pobre no llevaba dinero, la penalizaban obligándola a hacer una elección terrible: “pinchazo o pellizco”. Si elegía “pinchazo”, le clavaban una navaja. Si optaba por “pellizco”, sacaban unos alicates y le machacaban un pezón. Su ferocidad no era exclusivamente sádica. Querían que corriera la voz de que ése era el castigo por…