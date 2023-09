Piloto de helicóptero ruso detalla su vuelo de deserción a Ucrania

Publicado hace 47 minutos por minossabe a galaxiamilitar.es

“¿Qué motivó mi decisión? Es la plena conciencia, la plena comprensión de lo que está sucediendo. Y decidí por mí mismo que este crimen es el más cruel. “En Rusia tengo mi propio avión, un buen sueldo, dos apartamentos, casi una pensión. Eso no me importa ahora mismo. Lo principal: no luchar contra Ucrania”. La operación especial del GUR, cuyo nombre en clave es “Synitsa”, comenzó después de que Kuzminov leyera el canal de Telegram del GUR en el que había posts que intentaban convencer a los rusos de que se rindieran.