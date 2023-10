Publicado hace 1 hora por doctoragridulce a senecaeffect.substack.com

Sabemos muy poco sobre lo que piensan realmente los ricos, seguramente nada parecido a lo que se desprende de sus declaraciones públicas. Siempre he pensado que los ricos y los poderosos no son más listos que el plebeyo medio, como tú y como yo. Pero el mero hecho de que sean medios significa que los más listos de entre ellos deben entender lo que está pasando. Douglas Rushkoff nos da varias pistas interesantes sobre lo que piensan los ricos en su libro 'Surviving of the Richest'.